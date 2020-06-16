В Костроме после ремонта дороги за 10 млн рублей начал проседать асфальт
Кострома, 16 июня, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В Костроме на улице Катушечной в Фабричном районе после многомиллионного ремонта просел асфальт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городской думы Иван Сабуров.
Провал образовался в районе дома No94. Ремонт двух участков улицы, включающий реконструкцию подземных коммуникаций, проводился в 2018 году. Общая стоимость работ составила 10,6 миллиона рублей. Подрядчиком выступил победитель муниципального контракта — ООО «Дормострой».
ИА REGNUM обратилось за комментариями в городскую администрацию:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, дефекты выявились и на недавно отремонтированном мосту через Волгу. Костромские власти пытаются решить вопрос исправления дефектов в рамках гарантийных обязательств, однако подрядная организация сейчас находится в процессе банкротства.