Тюменцы составляют фронтовой путь своих дедов
Тюмень, 16 июня, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Тюмени горожане с помощью общественников 16 июня составили фронтовой маршрут своих родных в рамках акции «Боевой путь тюменцев». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».
На площадке возле торгово-развлекательного центра «Кристалл» был установлен арт-объект в виде карты западного фронта. Первым флажком участники акции отмечали место, откуда начинали воевать их прадеды. Далее на карте отмечались следующие точки сражений. После того, как были обозначены все города маршрута, тюменцы соединяли флажки красной нитью, создавая фронтовые пути своих родственников.
В акции «Боевой путь тюменцев» смогли принять участие даже те жители, которые не знали полный фронтовой путь своих родных. Для этого рядом с арт-объектом активисты «Молодой Гвардии» разместили точку доступа в архив и с помощью ресурса «Память народа» помогали искать информацию о маршруте прямо на месте. Для этого желающим было необходимо знать фамилию, имя, отчество родственника и его год или место рождения.
Акцию «Боевой путь тюменцев» планируется проводить в течение текущей недели. Итоговый арт-объект будет использован на Минуте молчания 22 июня в 4 часа утра, которая традиционно пройдёт на Исторической площади Тюмени. Подробности и фотоотчёты организаторы размещают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram @MGER72.