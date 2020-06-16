Тюмень, 16 июня, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Тюмени горожане с помощью общественников 16 июня составили фронтовой маршрут своих родных в рамках акции «Боевой путь тюменцев». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Путь на фронт из Тюмени

На площадке возле торгово-развлекательного центра «Кристалл» был установлен арт-объект в виде карты западного фронта. Первым флажком участники акции отмечали место, откуда начинали воевать их прадеды. Далее на карте отмечались следующие точки сражений. После того, как были обозначены все города маршрута, тюменцы соединяли флажки красной нитью, создавая фронтовые пути своих родственников.

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Карта подвига

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Путь-дорога фронтовая

В акции «Боевой путь тюменцев» смогли принять участие даже те жители, которые не знали полный фронтовой путь своих родных. Для этого рядом с арт-объектом активисты «Молодой Гвардии» разместили точку доступа в архив и с помощью ресурса «Память народа» помогали искать информацию о маршруте прямо на месте. Для этого желающим было необходимо знать фамилию, имя, отчество родственника и его год или место рождения.

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Где-то здесь был был бой

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Поиск по архивам не отходя от карты

«Одновременно с тем, чтобы отметить маршрут на карте, жители города делились историями своих родных. Один из участников рассказал, что более 78 лет его дед считался без вести пропавшим. Несколько недель назад, когда Министерство Обороны РФ открыло архив, их семья узнала, что предок-воин погиб при обороне Сталинграда в конце 1942 года. После такого живого общения понимаешь, что победа в Великой Отечественной войне — это то, что объединяет нас всех, ведь нет в России ни одной семьи, которую бы не затронула война 1941−1945 годов», — прокомментировал ход акции руководитель тюменского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Акцию «Боевой путь тюменцев» планируется проводить в течение текущей недели. Итоговый арт-объект будет использован на Минуте молчания 22 июня в 4 часа утра, которая традиционно пройдёт на Исторической площади Тюмени. Подробности и фотоотчёты организаторы размещают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и Instagram @MGER72.