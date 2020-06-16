Калуга, 16 июня, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Более 10 млн рублей субсидий выделено из бюджета Калужской области на возмещение затрат по оплате потребленной электрической энергии при предоставлении гостиничных услуг, сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве экономического развития.

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В частности, государственную поддержку на общую сумму более пяти миллионов рублей получат 26 гостиниц области.

Министерство продолжает принимать к рассмотрению заявки от коммерческих организаций на предоставление субсидий по оплате коммунальных услуг.