Чебоксары, 16 июня, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки число выявленных случаев заражения коронавируса чуть больше, чем число выздоровевших — соответственно 74 и 64. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

ИА REGNUM В центре Чебоксар

По информации на 16 июня, всего в Чувашии официально подтверждено 4186 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 74. В настоящее время насчитывается 1907 активно больных.

Выздоровел с начала пандемии 2261 пациент с COVID-19, из них за последние сутки — 64 человека. Новых летальных исходов нет.

Напомним, районы Чувашии на борьбу с коронавирусом получат из резервного фонда правительства республики ещё 9,7 млн рублей. В первую очередь средства направят на проведение дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявлено 8246 новых носителей SARS-CoV-2, в том числе в Поволжье — 1094. Всего в стране подтверждено 545 458 случаев заражения, из них 58 800 — в регионах Приволжского федерального округа.