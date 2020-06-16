Ульяновск, 16 июня, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом, есть новые смертельные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

По информации на 16 июня, всего в Ульяновской области официально выявлено 4195 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 147.

Выздоровели 1409 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 122 пациента. Подтверждено три новых летальных исхода, всего скончались 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области территориальные избиркомы получили средства индивидуальной защиты, которые будут использоваться для подготовки и проведения 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Это маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки, антисептические жидкости и защитные экраны.

Напомним, на 16 июня в Поволжье за сутки выявили 1094 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 58 800 случаев.