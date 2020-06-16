Тутаев, Ярославская область, 16 июня, 2020, 13:18 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области сдана первая в регионе дорога, сделанная по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Это улица Комсомольская. В этом году в районе продолжится активный дорожный ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Тутаевского района.

Администрация ТМР Улица Комсомольская в Тутаеве

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт улицы Панина в левобережной части города. И Комсомольская, и Панина являются одними из ключевых в транспортной сети правого и левого берегов Волги. Они ведут к важным социальным объектам — центральной районной больнице, поликлинике, суду, детским садам, школам, автостанции. На улице Панина впервые обустраивается тротуар. На улице Комсомольской заменены устаревшие сети городских коммуникаций.

Администрация ТМР Отремонтированная улица в Тутаеве

Также в Тутаеве производится текущий ремонт дорог. По просьбам жителей ремонтируется картами улица Толбухина на въезде в город, являющейся частью автодороги Ярославль — Тутаев (левый берег) — Рыбинск.

Администрация ТМР Ремонт дороги в Тутаеве

В рамках развития автодорожной сети идет поэтапный ремонт автодороги регионального значения Р-151 Ярославль — Тутаев (правый берег) — Рыбинск. В этом году для проведения ремонта в Тутаевском районе определен участок от 23-го до 30-го километра автодороги.

Еще один объект в программе 2020 года национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» связывает Тутаевский и Гаврилов-Ямский районы. Ремонт автодороги Тутаев — Шопша производится в два этапа, начат в 2019 году и продолжается в текущем. В планах на 2020 год — ремонт участка с 14-го по 24-й километр дороги.

Ожидается продолжение ремонта автомобильной дороги Ярославль — Тутаев (левый берег) — Рыбинск в рамках обеспечения комфортного перемещения к центру лыжного спорта «Демино».

В Тутаеве одновременно с ремонтными работами на основных городских магистралях проводится ремонт дворовых проездов и благоустройство территорий многоквартирных домов и общественных мест. Ход работ постоянно контролируется главой района Дмитрием Юнусовым, депутатами областной думы и муниципальных советов.

Администрация ТМР Контроль ремонта дорог в Тутаеве

Активно участвуют в контроле и представители общественности.

«Могу подтвердить: работа ведется постоянно, профессионально, а главное, с огромным желанием!» — рассказал заместитель председателя Общественной палаты Тутаевского района Илья Пилюгин.

Также производятся дорожные ремонты по обращениям жителей в сельских поселениях.