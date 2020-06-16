Глава Зауралья анонсировал масштабную модернизацию в ЖКХ региона
Курган, 16 июня, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Курганской области летом 2020 года пройдёт масштабная реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений и сетей водоснабжения. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.
Губернатор Зауралья отметил, что более 30 лет в указанную сферу в регионе не было масштабных вложений. Это сказалось и на состоянии сетей, и на качестве услуг. ⠀
По словам Вадима Шумкова, в 2020 году началась реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений в Далматово и в Каргаполье.
Начинается проектирование аналогичного объекта в Варгашах. В Кургане стартовало строительство системы канализования Восточного микрорайона. Идёт подготовка к реконструкции городской канализационной насосной станции. На очереди — коллектор на ул. Куйбышева. Ведутся проектные работы по созданию нового водозабора, чтобы курганцы получили чистую воду.
Вадим Шумков также сообщил, что в конце 2020 года должны быть введены в эксплуатацию вновь построенные очистные сооружения в Шадринске и система водоснабжения в Половинском. ⠀