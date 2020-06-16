Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 июня, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области надеется, что суд вернет горячую воду жителям двух микрорайонов Переславля-Залесского. Тема была поднята во время ежегодного отчета губернатора в Ярославской областной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теплотрасса в Переславле

Депутат Сергей Хабибулин рассказал губернатору, что люди опять остались без горячей воды на неопределенное время, так как с окончанием отопительного сезона структуры «Газпрома» отключают газ из-за отсутствия оплаты ресурса. Ситуация повторяется из года в год. Губернатор заявил, что ситуация «на контроле».

«17 июля состоится заседание Переславского районного суда, на котором будет рассмотрен иск Переславской межрайонной прокуратуры с требованием признать незаконным требование «Газпром межрегионгаз Ярославль» и «Газпром газораспределение Ярославль» по прекращению поставки газа на котельные, обязать возобновить подачу газа на котельные», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Заместитель председателя правительства области Виктор Неженец возложил вину за ситуацию на собственников котельной и заявил, что спасают ситуацию районные власти и правительство области. Неженец тоже полагает, что после заседания суда горячая вода вернется в дома жителей «как и обещали в текущем летне-осеннем периоде».