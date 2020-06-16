Ярославский губернатор опроверг информацию о срыве соглашения с Минстроем
Ярославль, 16 июня, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что Рыбинск не потеряет 5,7 млрд, выделенных Новым банком развития БРИКС на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в Рыбинске. Такое заявление он сделал в ходе отчета перед депутатами Ярославской областной думы 16 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в своем письме сообщил о срыве сроков подготовки проектно-сметной документации по проекту. В связи с этим банк предложил перераспределить деньги на другие регионы.
Судьбой проекта поинтересовался депутат Александр Воробьев. Губернатор ответил, что регион не потеряет деньги.
Подробности губернатор не пояснил. Как сообщало ранее ИА, соглашение о реализации проекта было подписано в июле 2019 года.