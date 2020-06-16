Ярославль, 16 июня, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что Рыбинск не потеряет 5,7 млрд, выделенных Новым банком развития БРИКС на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в Рыбинске. Такое заявление он сделал в ходе отчета перед депутатами Ярославской областной думы 16 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Станция очистки воды

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в своем письме сообщил о срыве сроков подготовки проектно-сметной документации по проекту. В связи с этим банк предложил перераспределить деньги на другие регионы.

Судьбой проекта поинтересовался депутат Александр Воробьев. Губернатор ответил, что регион не потеряет деньги.

«У вас информация совершенно неправильная. Никто нас не собирается лишать. Правительство области приняло серьезные усилия, есть договоренности наши с Минстроем по реализации этого проекта. Для того, чтобы отказаться и потерять эти деньги — это неправильно, мягко сказано», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Подробности губернатор не пояснил. Как сообщало ранее ИА, соглашение о реализации проекта было подписано в июле 2019 года.