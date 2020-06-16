Белозёрский район, Курганская область, 16 июня, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В Курганской области к концу 2020 года жители и гости Зауралья смогут увидеть святилище «Савин-1» таким, каким оно было пять тысяч лет назад. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области «Зауральский Стоунхендж» с высоты птичьего полёта

Этим летом активно ведётся работа по созданию историко-культурного парка под открытым небом «Культовое место-обсерватория «Савин» в Белозёрском районе, который ещё называют «зауральским Стоунхенджем»

Некоторые учёные считают, что святилище «Савин-1» наши предки могли использовать в качестве древней обсерватории. Заведующий учебно-исследовательской археологической лабораторией Курганского государственного университета Игорь Новиков отмечает, что материалы раскопок на этом месте долгие годы обрабатывали учены различных дисциплин: зоологи, ботаники, антропологи, археологи.

Работы проводятся на средства Фонда Президентских грантов, который предоставил 3,8 млн рублей.