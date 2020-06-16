Дороги, театр и ЦБК: ярославский губернатор назвал главные успехи 2019 года
Ярославль, 16 июня, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов зачитал отчет о своей работе в 2019 году перед депутатами Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первым достижением он назвал ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».
Также в числе успехов Дмитрий Миронов выделил открытие новых производств: литейного цеха ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, установки утилизации сероводорода на заводе «Славнефть-ЯНОС», первой очереди нового завода ООО «Гулбахар Рус» в Ростове.
Также Дмитрий Миронов вспомнил борьбу за статус Волковского театра и против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище. Губернатор заявил, что строительства завода не будет.
Также Дмитрий Миронов отметил начало строительства двух новых школ — в Ярославле и Рыбинске.