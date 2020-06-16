Ярославль, 16 июня, 2020, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославле фонтаны не работают из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Фонтан в Ярославле

Как сообщили в мэрии, городские фонтаны полностью готовы к работе.

«Проверка прошла заблаговременно, чтобы, в случае выявления каких-либо недочётов в работе, было время на их устранение. В начале летнего сезона прошла расконсервация фонтанов, произведена пусконаладка. Все фонтаны готовы к работе», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Судя по всему, в мэрии опасаются, что фонтаны будут притягивать к себе жителей и туристов, способствуя таким образом распространению коронавируса. Впрочем, каких-либо ограничений передвижения людей в городе и регионе нет. По-прежнему действует только масочный режим.