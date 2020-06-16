Калуга, 16 июня, 2020, 12:41 — ИА Регнум. С начала 2020 года сотрудниками «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» было выявлено девять фактов самовольного подключения к линиям электропередач. Электросетевой компании был нанесен ущерб в размере более 580 тысяч рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы. Об этом 16 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Александр Архипов.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Энергетики располагают техническими средствами, позволяющими обнаружить манипуляции со счётчиками.

От преступных действий страдает не только электросетевая компания, но и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений происходят перепады напряжения в электросети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Кроме того, воровство электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, в том числе социальных объектов.

В настоящее время энергетики располагают необходимым арсеналом технических средств, позволяющих обнаружить любые манипуляции недобросовестных потребителей со счётчиками и схемами подключения к сетям.

«В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа. Сумма счета за украденную электроэнергию, как правило, в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии. Самовольное подключение к сетям, а также безучётное использование электроэнергии влечёт административный штраф на граждан до 15 тыс. рублей и на организации — до 200 тыс. рублей. В случае, если сумма ущерба составляет более 250 тысяч рублей, ответственность за хищение электроэнергии может быть уголовной, которая предусматривает меру наказания в виде лишения свободы до пяти лет», — сказал Александр Архипов.