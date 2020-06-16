Санкт-Петербург, 16 июня, 2020, 09:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во вторник, 16 июня, ожидаются грозы и короткие ливневые дожди. Несмотря на это, в городе сохранится аномальная жара. Об этом 16 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге до конца недели будет аномально жарко

Благодаря теплому сектору циклона погода в городе на Неве и в Ленобласти при переменной облачности будет в целом благоприятной. В течение дня ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Температурный фон ожидается на 7−8 градусов выше климатической нормы.

«Температура воздуха +27… +29°, в Ленинградской области +25… +30°. Ветер восточный 3−8 м/с, при грозе порывистый», — отметил специалист.

Атмосферное давление изменится мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Добавим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области также ожидаются ливни, грозы с порывами ветра до 15 м/с. Температура воды в реке Неве составляет +17 градусов, а в курортной зоне Финского залива температура достигает +13 … +18 градусов.

На 09:25 мск в Петербурге уже +25,3 градуса, влажность 52%, почти безветренно.