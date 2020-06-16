Алтайский край, 16 июня, 2020, 08:49 — ИА Регнум. Халатное отношение к правилам безопасности родителей двухлетнего мальчика, отправившихся на озеро Кривое, что в двух километрах от села Усть-Порозиха, чуть не стало причиной беды. Подробности спасательной операции сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

МЧС РФ Поисковая операция в Шипуновском районе Алтайского края

Накануне вечером, 15 июня, после звонка в единую дежурно-диспетчерскую службу Шипуновского района Алтайского края были немедленно организованы поиски малыша. На место происшествия оперативно прибыли пожарные отдельного поста 86-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

«Мы принялись искать пропавшего на прилегающей местности, в лесном массиве, у водоёма. Одна из версий случившегося была — несчастный случай на воде, поэтому велась подготовка и к работам на озере. В совместной работе участвовали сотрудники полиции, представители местной администрации, неравнодушные добровольцы. Было всего задействовано более 60 человек. К счастью, поиски увенчались успехом», — пояснил начальник ПСЧ Сергей Курносов.

МЧС РФ Шипуновский район Алтайского края. Поиски пропавшего мальчика

Примерно в 21:30 местного времени ребёнок был найден в лесном массиве в километре от озера. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.