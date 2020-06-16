Ульяновск, 16 июня, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Правящий архиерей Симбирской епархии митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф указом от 11 июня 2020 года освободил от должности настоятеля храма в честь Рождества Христова села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова с выводом его за штат Симбирской епархии и запрещении в священнослужении сроком на три года.

Блог протоиерея Игоря Пашменова Протоиерей Игорь Пашменов

«В состоянии запрещения в священнослужении Вам воспрещается совершение богослужений и треб, преподавание благословения, ношение наперсного креста и рясы, — говорится в тексте указа. — В случае игнорирования настоящего Указа будет инициировано дело об извержении Вас из священного сана».

Свое решение митрополит Иосиф мотивировал «членством и исполнением должностных обязанностей в политической партии» протоиереем Пашменовым. Речь идет о партии «Единая Россия». В ноябре 2019 года отец Игорь вошел в региональный политический совет «Единой России» по Ульяновской области. Он также был членом областной Общественной палаты.

Правящий архиерей объясняет запрет постановлением Священного синода Русской православной церкви (журнал №93 от 4 октября 2012 года), где «однозначно» констатируется «недопустимость членства лиц в священном сане в политических партиях», а также считается «невозможным занятие священнослужителями каких-либо партийных должностей и постов, вне зависимости от того, предполагают ли они работу на профессиональной основе либо членство в партиях».

Между тем, как говорят знакомые с отцом Игорем лица, священник вошел в структуры «Единой России» еще по благословению симбирского митрополита Прокла (возглавлял епархию с 26 июля 2012 по 23 марта 2014). Не вызывала вопросов его партийная работа у правящих архиереев Феофана (30 мая 2014 — 13 июля 2015) и Анастасия (13 июля 2015 — 30 августа 2019). Митрополит Иосиф, по их словам, отправил настоятеля под запрет без предварительного собеседования и задним числом.

Храм в честь Рождества Христова в селе Арбузовка построен в 1995 году. С 1 ноября 1998 года его настоятелем является протоиерей Игорь Пашменов. Местночтимых святынь и частиц святых мощей в церкви не имеется.