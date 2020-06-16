Ханты-Мансийск, 16 июня, 2020, 07:14 — ИА Регнум. В Югре стартовала просветительско-правовая викторина «Моя Конституция». Об этом сообщает портал открытого правительства ХМАО «Открытый регион — Югра».

Myopenugra.ru Схема участия в викторине

Викторина направлена на выявление и закрепление базовых знаний о Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году. В викторине имеет право участвовать любой гражданин РФ, проживающий или работающий на территории ХМАО и достигший шестилетнего возраста. Организаторами викторины «Моя Конституция» выступают АУ «Центр «Открытый регион» и НКО «Югорский Свет».

«Главная особенность викторины в том, что она цифровая. Этого от нас требует и тренд времени, и особые эпидемиологические условия. Несмотря на то, что викторина цифровая, механика действий участников в ней очень проста, доступна каждому», — сообщает директор АУ «Центр «Открытый регион» Маргарита Козлова.

Победителей викторины «Моя Конституция», которых определяет цифровая система в дни приёма уникальных номеров в местах проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, ждут ценные призы.