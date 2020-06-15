Лондон, 15 июня, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Мужчину на телеге с лошадью отказались обслуживать в ресторане быстрого питания KFC-авто в Великобритании. Об этом 15 июня сообщает издание Metro.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР На телеге

Инцидент произошёл в городе Карлайл. Мужчина 55-ти лет отстоял очередь, предназначенную для автомобилистов, но когда он подъехал на телеге и был готов сделать заказ, ему в этом отказали.

К мужчине вышел менеджер ресторана и попросил уехать. Как пояснил сотрудник KFC, телега с лошадью угрожает безопасности других клиентов. Мужчина был очень возмущён, так как, по его словам, у него очень спокойный конь, совершенно не представляющий никакой опасности для окружающих.

Мужчине в итоге пришлось уехать в McDonald’s, где, по его словам, его обслужили без всяких возражений. Руководство KFC поддержало решение своего сотрудника, указав, что безопасность клиентов для сети всегда на первом месте, а конная повозка представляла собой потенциальную опасность для людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушениях, выявленных в результате проверки в закусочных McDonald’s в Москве.