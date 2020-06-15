Париж, 15 июня, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что президент будет добиваться обсуждения в НАТО «агрессивного поведения» Турции в Ливии, 15 июня сообщает Agence France-Presse.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

«Предполагается, что Турция является партнером НАТО, поэтому это не может так продолжаться» , — заявил представитель Макрона журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что Турция намерена по соглашению с Триполи занять две военные базы на территории Ливии.

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