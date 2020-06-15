Лондон, 15 июня, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Нефть марки Brent сильно выросла в цене на завершающей стадии торгов 15 июня, однако пока не добралась до отметки $40 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подорожали на $1,04 (2,69%), до $39,77 за баррель. Диапазон торгов марки составляет $37,24 — $39,88 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 82 цента (2,26%), до $37,08 за баррель. Минимум марки составил $34,36 за баррель, максимум — $37,24 за баррель.

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