Вашингтон, 15 июня, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Численность военного контингента США, размещенного на территории Германии, будет сокращена до 25 тыс. солдат и офицеров, если Берлин не заплатит за их пребывание, заявил 15 июня президент США Дональд Трамп в ходе круглого стола в Белом доме.

U.S. Army Американские солдаты на территории Германии

По его словам, Германия «нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они задолжали НАТО миллиарды, и они знают это. Зачем нам продолжать делать то, что мы делали, если они не платят?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятности сокращения военного контингента США в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек.

При этом неоднократно заявлялось о том, что выведенных из Германии военных Вашингтон может перебазировать в Польшу.