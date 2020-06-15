Ростов-на-Дону, 15 июня, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Жителям Ростова-на-Дону в марте 2020 года, по предварительным данным, в среднем начислялась зарплата в размере 40 тыс. 308,2 рубля. Такие данные Ростовстат опубликовал в бюллетене «Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области в январе-апреле 2020 года», передаёт ИА REGNUM.

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Областной центр возглавил список муниципальных образований с самыми высокими доходами жителей. На втором месте по показателю оказался Волгодонск, где жители получают в среднем 35 тыс. 855,9 рубля, на третьем — Таганрог, где горожане получают в среднем 34 тыс. 744,1 рубля. Минимальный среднемесячный заработок у жителей Донецка — 22 тыс. 896,3 рубля.

В отчёте Ростовстата также указано, что среднемесячная заработная плата в Ростовской области составляет 34 тыс. 696,2 рубля. Этот показатель по отношению к марту 2019 года вырос на 6,8%.