Дамаск, 15 июня, 2020, 23:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки с позиций боевиков террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обстреляны два поселения, сообщил 15 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Mada Media Сирийский боевик

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Ард-Эль-Вата в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал начальник Центра.

При этом Александр Щербицкий отметил, что российский ЦПВС поддерживает функционирование специального непрерывного канала связи для оперативного взаимодействия с турецкими военными.

Кроме того, начальник российского Центра сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Дейр-Эз-Зор.