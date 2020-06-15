Иерусалим, 15 июня, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Израильские танки и беспилотный летательный аппарат нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа после запуска оттуда ракеты по израильской территории, сообщает 15 июня пресс-служба армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильский танк

Пресс-служба утверждает, что удары наносились по военным постам и подземной структуре ХАМАС.

«Ранее в этот день из сектора Газа по израильской территории была пущена ракета. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по объекту ХАМАС, использовавшемуся для деятельности под землей в южной части сектора Газа. Кроме того, танки поразили военные посты ХАМАС», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня был отмечен одиночный пуск ракеты по территории Израиля из сектора Газа. Подчёркивалось, что это первый ракетный обстрел с 6 мая.