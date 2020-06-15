Вашингтон, 15 июня, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, выполнили полёты вблизи Санкт-Петербурга, сообщает 15 июня пресс-служба Пентагона.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52

Уточняется, что два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в рамках военно-морских учений BALTOPS-2020 прошли над столицами Латвии и Эстонии, а также над эстонским островом Вайндло в Финском заливе, от которого примерно 180 км до Санкт-Петербурга.

Напомним, американская крылатая ракета AGM-86B в ядерном оснащении имеет дальность поражения не менее 2400 км со средней скоростью полёта к цели около 800 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщало, что для перехвата и сопровождения стратегических бомбардировщиков В-52H США и самолетов-разведчиков НАТО, обнаруженных над нейтральными водами Балтики, 15 июня были подняты в воздух истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.