Москва, 15 июня, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Александр Вучич и Владимир Путин

В ходе разговора Вучич подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями по проблематике косовского урегулирования. Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения. При этом российский лидер подчеркнул, что такое решение должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пригласил Вучича в Вашингтон 27 июня на встречу с президентом Косово Хашимом Тачи.