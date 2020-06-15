Белград, 15 июня, 2020, 22:00 — ИА Регнум. По инициативе сербской стороны 15 июня состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщил официальный сайт президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

Александр Вучич подтвердил свое участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве.

Двое лидеров также позитивно оценили высокий уровень российско-сербского стратегического партнёрства и обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — пишет официальный сайт президента России.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп пригласил Александра Вучича и лидера сепаратистского Косово Хашима Тачи посетить Вашингтон 27 июня.

Ранее Белград согласился приостановить кампанию по отмене признания Косово другими странами ради возобновления переговоров с Приштиной. Со своей стороны Приштина отменила режим «взаимности» в торговле с Белградом.

Читайте также:«Не смей!»: в Сербии создано движение против сдачи Косово