Рамалла , 15 июня, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Одна ракета выпущена с территории сектора Газа по Израилю, сообщает 15 июня пресс-служба Армии обороны Израиля.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Отмечается, что это первый ракетный обстрел со стороны палестинского анклава с первых чисел прошлого месяца, с 6 мая.

По информации государственной израильской радиостанции Kan, ракета взорвалась в незаселенной местности, о пострадавших и ущербе информация не поступала.