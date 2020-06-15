Вашингтон, 15 июня, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Эффективно противостоять угрозам со стороны России и Китая Соединённые Штаты могут только при содействии Европейского союза, сообщил 15 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

State.gov Майк Помпео

После переговоров с Жозепом Боррелем, главой европейской дипломатии, американский госсекратерь написал в соцсети, что США приходится противостоять угрозе со стороны «авторитарных режимов», к которым относятся российский и китайский.

При этом Помпео заявил, что такие «авторитарные режимы», как Россия, «пренебрегают международными нормами».

Напомним, переговоры Помпео и Борреля состоялись сегодня, 15 июня. В ходе беседы дипломаты также коснулись вопросов Украины, Донбасса, Ближнего Востока.