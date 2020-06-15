Киев, 15 июня, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Украинские силовики должны продолжить «ползучее наступление» на ДНР и ЛНР, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью украинскому «Пятому каналу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Он рассказал, что в данный момент Украина не может провести мощную наступательную операцию, поскольку в этом случае Россия может оказать поддержку ДНР и ЛНР с непредсказуемыми для ВСУ последствиями.

«Поэтому я был сторонником такого пошагового наступления, как его россияне называют «ползучего» наступления. Каждый день — на один метр… Это надо продолжать. Каждый день по метру и, гляди, не до Ростова, но к границе бы дошли», — заявил он.

По словам Турчинова, в 2016—2017 годах Украине удалось таким образом существенно улучшить свои позиции и захватить множество населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов заявил, что Россия обязательно распадётся, и часть её территорий войдёт в состав «большой и мощной» Украины.