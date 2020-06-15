Душанбе, 15 июня, 2020, 21:16 — ИА Регнум. В начале июня 2020 года для проведения плановых профилактических работ был остановлен запущенный в ноябре 2018 года первый агрегат (№ 6) Рогунской ГЭС. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в профильных ведомствах страны.

Sosh19632 Строительство подземных сооружений Рогунской ГЭС. 2013

Остановка связана с проведением плановых профилактических работ.

Отмечается, что с начала апреля 2020 года на основных участках Рогунской ГЭС наращиваются объёмы строительных работ: усиленно проводится возведение дамбы гидроэлектростанции с нижнего бьефа, строительство водоотводных тоннелей и прочее.

Второй агрегат, который был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года, продолжает работать по установленному графику.

Напомним, ранее в министерстве финансов Таджикистана заявили, что пандемия коронавируса не повлияет на возведение Рогунской ГЭС, строительные работы в 2020 году будут выполняться исключительно за счёт денежных средств, заложенных на эти цели в государственном бюджете страны — 2,1 млрд сомони или порядка 204,6 млн долл.

Читайте также: Таджикистан ищет деньги на продолжение строительства Рогунской ГЭС