Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 21:12 — ИА Регнум. На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. Видеозапись, которая велась самим Соколовым, предположительно, сделана незадолго до убийства девушки, произошедшего в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка на набережной Мойки.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде, 15 июня 2020 года

На видео Ещенко заявляет, что больше не любит Соколова, и требует ее отпустить. «Уйди с дороги!» — кричит она. Однако мужчина препятствует ее выходу из комнаты, отталкивает Анастасию, чем вызывает у девушки истерику.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!» — кричит Анастасия.

В какой-то момент она выбивает телефон из рук Соколова и выбегает.

После возобновления съемки видно, что Ещенко находится уже на общей лестнице, уходя из дома Соколова и посылая вслед ему проклятия. При этом она одета лишь в толстовку, что холодно для ноября.

Как сообщалось, после этой ссоры девушка всё-таки вернулась в квартиру Соколова, возможно, за верхней одеждой и личными вещами. Там ссора вспыхнула вновь, в результате чего, по версии следствия, Олег Соколов сначала выстрелил в голову Анастасии Ещенко один раз из обреза, потом начал ее душить, затем добил тремя выстрелами в голову.

Через сутки после убийства Соколов расчленил тело и частично успел утопить в Мойке, в ходе этого «действа» упал в воду, был выловлен и задержан.

15 июня в Петербурге состоялось второе заседание суда по делу об этом убийстве, на котором Соколов не признал своей вины и отказался от имевшихся у него адвокатов. Процесс продолжится 22 июня.

Экс-защитник Соколова Александр Почуев уже подтвердил журналистам то, что это видео — из уголовного дела.

«Там еще есть подобного рода смс-переписка за последние несколько месяцев. Так что в этом деле много «сюрпризов». И хорошо, что меня освободили от адвокатского долга участвовать в их презентации», — написал адвокат.