Екатеринбург, 15 июня, 2020, 21:07 — ИА Регнум. В Свердловской области 90 человек госпитализированы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Клещ

Диагноз уже подтверждён у восьми человек. Из них четверо детей.

190 человек находятся в больницах с клещевым иксодовым боррелиозом. Из них у 16 пациентов, в том числе пятерых детей, диагноз подтверждён. Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона клещи покусали 25 500 свердловчан.