Вашингтон, 15 июня, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Представители США отказываются как-либо комментировать решение властей Японии приостановить процесс развертывания в стране американских систем противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает 15 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.

U.S. Navy Система ПРО Aegis Ashore

«По вопросам относительно Aegis Ashore в Японии я перенаправлю вас к правительству Японии и госдепартаменту США», — цитирует агентство слова официального представителя Пентагона Роберта Карвера.

В свою очередь, пресс-служба госдепа США переадресовала этот вопрос к правительству Японии.

«Мы вас перенаправляем к правительству Японии», — было заявлено корреспонденту ТАСС в пресс-службе госдепа.

Кроме того, Совет национальной безопасности Белого дома оставил этот запрос без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Японии Таро Коно сообщил журналистам, что в Токио принято решение приостановить развертывание наземных комплексов ПРО Aegis Ashore из-за «стоимости и сроков».