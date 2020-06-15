Джонсон надеется на соглашение с ЕС до конца лета
Лондон, 15 июня, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется подписать торговое соглашение с Евросоюзом до конца лета, 15 июня сообщает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Премьер-министр приветствует то, что президент Еврокомиссии согласился на усиленный график переговоров… в июле, — сообщил пресс-секретарь Джонсона. — И будет призывать… к достижению соглашения сторон к концу лета».
15 июня проходят переговоры Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главами Евросовета и Европарламента.
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