Лондон, 15 июня, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется подписать торговое соглашение с Евросоюзом до конца лета, 15 июня сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Премьер-министр приветствует то, что президент Еврокомиссии согласился на усиленный график переговоров… в июле, — сообщил пресс-секретарь Джонсона. — И будет призывать… к достижению соглашения сторон к концу лета» .

15 июня проходят переговоры Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главами Евросовета и Европарламента.

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