Ярославль, 15 июня, 2020, 18:58 — ИА Регнум. С 15 июня в Ярославской области пациентам вновь оказывается плановая амбулаторно-поликлиническая помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Снятие ограничений в данной сфере носит поэтапный характер.

City-yaroslavl.ru Регистратура в поликлинике

«В первую очередь на данном этапе будет оказываться медпомощь для пациентов диспансерных групп, которые есть в каждой поликлинике. Это и неврологические заболевания, и гастроэнтерологические заболевания, в том числе и заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Если данные пациенты за истекшие два месяца не обращались в поликлинику, они все равно должны быть осмотрены», — заявил заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Давлетов.

Работа регистратур, расписание приема специалистов сделано с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить массового скопления людей на территории поликлиник.

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«Расписание медицинских специалистов на прием, организация диагностических исследований, если необходимо, таким образом, чтобы как можно меньше человек пересекался и контактировал с другими пациентами. Все температурящие пациенты будут обслуживаться на дому, то есть вся работа будет строиться так, чтобы не занести инфекцию в медорганизацию. Кроме этого, возобновляется выездная форма работы, то есть выезды ФАПов, открываются фельдшерско-акушерские пункты, но еще раз повторяю — приоритет — это обслуживание на дому», — отметил Сергей Давлетов.

В поликлиниках Ярославской области возобновляется вакцинация профессиональных групп и призывников, выдача справок для поступления в профессиональные и высшие учебные заведения, медосвидетельствования и медосмотры.