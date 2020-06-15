В Ярославской области возобновляется плановая работа поликлиник
Ярославль, 15 июня, 2020, 18:58 — ИА Регнум. С 15 июня в Ярославской области пациентам вновь оказывается плановая амбулаторно-поликлиническая помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Снятие ограничений в данной сфере носит поэтапный характер.
«В первую очередь на данном этапе будет оказываться медпомощь для пациентов диспансерных групп, которые есть в каждой поликлинике. Это и неврологические заболевания, и гастроэнтерологические заболевания, в том числе и заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Если данные пациенты за истекшие два месяца не обращались в поликлинику, они все равно должны быть осмотрены», — заявил заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Давлетов.
Работа регистратур, расписание приема специалистов сделано с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить массового скопления людей на территории поликлиник.
«Расписание медицинских специалистов на прием, организация диагностических исследований, если необходимо, таким образом, чтобы как можно меньше человек пересекался и контактировал с другими пациентами. Все температурящие пациенты будут обслуживаться на дому, то есть вся работа будет строиться так, чтобы не занести инфекцию в медорганизацию. Кроме этого, возобновляется выездная форма работы, то есть выезды ФАПов, открываются фельдшерско-акушерские пункты, но еще раз повторяю — приоритет — это обслуживание на дому», — отметил Сергей Давлетов.
В поликлиниках Ярославской области возобновляется вакцинация профессиональных групп и призывников, выдача справок для поступления в профессиональные и высшие учебные заведения, медосвидетельствования и медосмотры.