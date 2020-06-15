Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Пока трудно согласиться с тем, что ситуация для малого и среднего бизнеса в России значительно улучшилась, но вместе с тем можно быть уверенным, что эта сфера экономики сумеет быстро восстановиться, ведь предприниматели в России привыкли к ситуации стресса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 июня, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания главы ФНС.

Как сообщалось ранее, Даниил Егоров в ходе совещания с участием президента России заявил, что после снятия части ограничительных мер малый и средний бизнес начал восстанавливать свою активность и что есть основания для «очень аккуратного оптимизма».

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Я в последние участвовал в нескольких совещаниях, на которых представители малого и среднего бизнеса просили меня помочь им повлиять на арендодателей, чтобы те продлили 50%-ную скидку на аренду помещений и на июль 2020 года. При этом некоторые другие предприниматели отмечали, что не могут платить даже и такую, сниженную арендную плату. Сами же арендодатели объясняют, что у них есть кредиты, которые они не могут не отдавать, а потому снова и снова продлевать скидки им не по силам.

Реальных оснований для оптимизма я пока не вижу. Государству стоило бы в 2020 году отменить все налоги для малых предприятий, пострадавших от ограничений, причем никак не увязывая эти льготы с кодами ОКВЭД, потому что в нашей экономике многие малые предприятия сегодня занимаются одним, а завтра другим. Такая помощь была бы куда эффективней, чем та, что оказывается сейчас: сейчас мы распределяем деньги между теми, кого чиновники сочли пострадавшими.