Ярославль, 15 июня, 2020, 17:50 — ИА Регнум. В Ярославской области пять сотрудников станции скорой медицинской помощи города Рыбинска заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом. Заразившиеся медики изолированы.

Yarregion.ru Скорая помощь

«Выясняются обстоятельства, при которых каждый из них был заражен новой коронавирусной инфекцией. При подтверждении, что заражение могло произойти во время выезда к больным пациентам, каждый получит соответствующие выплаты из фонда социального страхования», — сообщили в региональном штабе.

Ранее о заражении врачей сообщил в социальных сетях депутат муниципального совета Рыбинска Денис Николаев. По его данным, заразились десять человек. Он сообщил о том, что врачам перестали делать тесты на коронавирус, а также о проблемах со средствами индивидуальной защиты. В региональном штабе полагают, что повода для беспокойства нет.

«На сегодня в Рыбинске на выездах работает 10 бригад. Все медики в полном объеме обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Для работы специализированной бригады, выезжающей на вызовы больных с подозрением на COVID19, закреплены определенные автомобили СМП с бактерицидными установками. После транспортировки больного, автомобили возвращаются на подстанцию после первичной обработки дезинфицирующими средствами специализированной организацией или силами выездной бригады», — сообщили в региональном штабе.

В настоящий момент в Рыбинске зафиксировано 583 случая коронавируса.