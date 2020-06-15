Кострома, 15 июня, 2020, 17:31 — ИА Регнум. В Костромской области разработают долгосрочную программу финансовой поддержки семей первоклассников. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба администрации области. Речь идёт о выплатах на подготовку детей к школе. Соответствующее указание профильным ведомствам дал губернатор региона Сергей Ситников.

Школьный класс

«Подготовка ребёнка в первый класс требует дополнительных финансовых затрат… Этот год для многих семей — очень не простой. Поэтому полагаю, что те меры, которые мы с вами проработаем по поддержке семей первоклассников, будут своевременны. Предлагаю это не ограничивать одним годом и посмотреть, каким образом дальше будем помогать тем семья, где дети пошли в первый класс», — сказал на еженедельном совещании в администрации области Сергей Ситников.

В разработке программы с конкретными суммами, сроками и условиями получения поддержки будут участвовать первый заместитель губернатора области Алексей Афанасьев и замгубернатора по социальным вопросам Ольга Ерёмина.

По данным статистиков за 2019, собрать ребёнка в школу в Костромской области стоит 10 тысяч рублей. Причём половину суммы — 5 тысяч рублей отводится на покупку минимального комплекта одежды и обуви, ещё 5 тысяч рублей «уходит» на тетради, ранец, спортивную форму и прочее. Учитывая размер средней зарплаты в регионе — 32 тысячи рублей на март 2020 года, школьные расходы — серьёзная нагрузка для родительских кошельков.