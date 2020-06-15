Костромским семьям с первоклассниками пообещали денежную помощь
Кострома, 15 июня, 2020, 17:31 — ИА Регнум. В Костромской области разработают долгосрочную программу финансовой поддержки семей первоклассников. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба администрации области. Речь идёт о выплатах на подготовку детей к школе. Соответствующее указание профильным ведомствам дал губернатор региона Сергей Ситников.
В разработке программы с конкретными суммами, сроками и условиями получения поддержки будут участвовать первый заместитель губернатора области Алексей Афанасьев и замгубернатора по социальным вопросам Ольга Ерёмина.
По данным статистиков за 2019, собрать ребёнка в школу в Костромской области стоит 10 тысяч рублей. Причём половину суммы — 5 тысяч рублей отводится на покупку минимального комплекта одежды и обуви, ещё 5 тысяч рублей «уходит» на тетради, ранец, спортивную форму и прочее. Учитывая размер средней зарплаты в регионе — 32 тысячи рублей на март 2020 года, школьные расходы — серьёзная нагрузка для родительских кошельков.