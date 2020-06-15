В Ярославской области на голосовании 1 июля пройдёт викторина
Ярославль, 15 июня, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Ярославской области на голосовании по поправкам в Конституцию страны пройдет викторина. В социальной сети Вконтакте создано сообщество викторины «ЯрКонституция», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Викторину проводит ярославский институт повышения квалификации «Конверсия». Пришедшим на избирательные участки предложат ответить на вопросы по конституции.
Победителям обещают около 1700 призов, в числе которых бытовая и садовая техника, посуда, электроника. Выиграть можно телевизор, мотоблок, шуруповерт, бензопилу, хлебопечь, ноутбук, набор посуды и так далее. Сколько каких призов будет разыграно, пока не сообщается.
Выдавать и принимать анкеты будут волонтеры в специальной одежде. Подобная викторина уже проводилась в Ярославской области на выборах губернатора в 2018 году. Тогда в ней приняли участие более 90 тысяч человек.