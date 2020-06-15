Калуга, 15 июня, 2020, 18:10 — ИА Регнум. За пять месяцев 2020 года в Калужской области на 94,5% вырос уровень преступности среди несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Детьми и подростками было совершено 239 преступлений против 123, заявил 15 июня прокурор области Константин Жиляков в рамках заседания регионального правительства, обсудившего вопросы реализации плана мероприятий Десятилетия детства.

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Глава надзорного ведомства предложил участникам заседания срочно проанализировать сложившуюся ситуацию. На встрече также шла речь о том, что расходы на поддержку семей с детьми в 2019 году превысили два миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда рублей составили средства областного бюджета. Были определены приоритетные направления региональной системы государственной социальной помощи гражданам, имеющим детей, а также работы по предупреждению социального сиротства и решению проблем, связанных с детской инвалидностью, и ростом уровня преступности в подростковой среде, в том числе о мерах, направленных на формирование ответственного родительства.

Руководитель области Владислав Шапша поручил детскому омбудсмену Ольге Коробовой совместно с прокуратурой держать ситуацию с подростковой преступностью на особом контроле и представить свои предложения по её стабилизации.