Москва, 15 июня, 2020, 17:01 — ИА Регнум. В Москве неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, есть пострадавший. Об этом 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным СМИ, сотрудники ДПС остановили машину для проверки, в этот момент мужчина, предварительно, водитель авто, открыл огонь.

«Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пострадал один человек. На место происшествия следуют сотрудники Росгвардии», — приводит агентство слова собеседника.

Другой источник сообщил изданию, что ранены три человека, двое из которых — полицейские. Один из полицейских получил тяжелое ранение, жизни второго ничто не угрожает.

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