Киев, 15 июня, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Деньги МВФ в Киеве пришли и теперь украинская власть может позволить себе говорить то, что думает, заявил сегодня, 15 июня, украинский экономист Сергей Фурса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Таким образом эксперт прокомментировал сделанное сегодня ранее заявление одного из лидеров фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который раскритиковал МВФ за жесткую позицию в отношении уровня инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономист констатирует, что Украина, очевидно, не будет выполнять взятые на себя обязательства.

«Но в этот раз будет идеологическая база — злобный Запад выкручивает нам руки. И угнетает наш суверенитет. Навязывает нам что-то. А мы сами с усами. И целый глава комитета вещает новую политику партии», — иронизирует Фурса.

Эксперт подчеркивает, что тезисы для дискредитации сотрудничества с МВФ властью выбираются «совсем уж бессовестные».

«Например, продвигается дикая мысль, что ранее в рамках сотрудничества с МВФ делалась что-то, в ущерб интересов украинцев и для интересов кредиторов. Как будто макроэкономическая стабильность в стране важна именно кредиторам и не важна украинцам», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает: Гетманцев раскритиковал, что МВФ «таргетирует» инфляцию в меморандуме с Украиной на уровне 5% плюс-минус 1%, и при этом «очень жестко» прописывает свои полномочия по контролю. По оценке депутата, «в этом есть некоторое вмешательство в национальный суверенитет». Представитель президентской партии подчеркнул, что низкая инфляция нужна для выполнения долговых обязательств перед международными партнерами, но росту экономики она не способствует.