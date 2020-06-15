Калуга, 15 июня, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Указом президента РФ прокурором Калужской области назначен старший советник юстиции КонстантинЖиляков, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Prokuror-kaluga.ru Прокурор Калужской области Константин Жиляков

Константин Жиляков родился в 1979 году в Липецке, в 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В органах прокуратуры России служит с 2000 года. Награждён нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону III степени» и другими наградами.

Новый прокурор Калужской области женат и воспитывает двоих детей.