Санкт-Петербург, 15 июня, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга начали проверку и установку личностей, которые повредили скульптуру коней Петра Клодта на Аничковом мосту. Об этом 15 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция Петербурга

О повреждении одной из скульптур Аничкова моста стало известно 15 июня. Как отметили в полиции, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лиц, причастных к данному происшествию.

В свою очередь, в Музее городской скульптуры ИА REGNUM пояснили, что о нанесенных скульптуре повреждениях им стало известно сегодня. В течение дня на место совершат выезд сотрудники музея, которые установят и оценят нанесенный ущерб.

Отметим, четыре бронзовые скульптурные группы «Покорения коня человеком» были установлены в конце 40-х годов XIX века. Они пережили Великую Отечественную войну, а в современном мире постоянно привлекают преступное «внимание» вандалов.