Ярославль, 15 июня, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославле введен в эксплуатацию новый детский сад на улице Большой Норской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Новый детский сад в Ярославле

Детский сад на 220 мест рядом с новым жилым комплексом построен в рамках национального проекта «Демография». В здании предусмотрены спортивный зал, музыкальная студия, компьютерный класс и кабинет логопеда. В помещениях на первом этаже — полы с подогревом.

Всего до конца года в Ярославской области планируется сдать еще восемь новых дошкольных учреждений.