Правительство обвинило украинцев в «легкомысленном отношении» к COVID-19
Киев, 15 июня, 2020, 15:13 — ИА Регнум. «Рекорды» по заболеваемости коронавирусом на Украине являются прямым следствием фактической отмены карантина населением страны, заявил на брифинге сегодня, 15 июня, министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Чиновник заявили, что люди перепутали «некоторое смягчение» и полную отмену карантина, призвав журналистов убедиться «в легкомысленном отношении граждан», передает корреспондент ИА REGNUM.
«Можно просто посмотреть на улицу или просмотреть многочисленные видео в социальных сетях о том, что происходит — в том числе, в клубах, в других местах», — подчеркнул он.
Степанов также отметил, что у граждан должно быть понимание и ответственность за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье и жизнь своих близких.
«И если мы не хотим болеть, то мы должны придерживаться тех мер, которые есть в стране», — подчеркнул министр.
ИА REGNUM напоминает, что последнюю неделю на Украине наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. 11 июня в стране зафиксировали 689 новых больных — это рекорд за все время пандемии, и с того момента каждый день заболеваемость держится примерно на уровне 650 новых больных в сутки.