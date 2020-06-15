Калуга, 15 июня, 2020, 15:51 — ИА Регнум. В Калуге оперативниками уголовного розыска по подозрению в убийстве 33-летенй женщины задержан гражданин Молдавии, сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Найти 33-летнего злоумышленника «по горячим следам» удалось с помощью записей камер видеонаблюдения и показаний свидетелей. По месту жительства мужчины в одном из домов на улице Жукова проведён обыск. В квартире обнаружена одежда, в которой подозреваемый предположительно находился в момент совершения преступления. По делу назначены судебно-медицинские, генетическая, дактилоскопическая экспертизы. Подозреваемый был допрошен с участием адвоката.

Мужчина признался в совершении убийства и сообщил, что познакомился с потерпевшей и в тот же день отправился с ней за гаражи употреблять спиртное, где между ними произошел конфликт. Со слов задержанного, женщина ударила его, а мужчина разбил стеклянную бутылку и нанес потерпевшей резаную рану шеи и скрылся с места происшествия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Калуге, ночь на 13 июня в овраге у гаражного кооператива «Гранит» на улице Маршала Жукова было обнаружено тело женщины. По факту убийства женщины возбужденного уголовное дело по статье «Убийство».