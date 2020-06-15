Москва, 15 июня, 2020, 14:47 — ИА Регнум.

В основании позицииКПРФлежит убеждение, чтопредложенныепоправки к Конституциинедостаточны и что онинесделают Россию справедливым государством, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 июня, комментируя высказывания президента России о критике со стороны КПРФ.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что не согласен с критикой со стороны коммунистической партии. В КПРФ, по словам Путина, говорят о предложенной поправками «президентской диктатуре», но, во-первых, поправки предполагают как раз сокращение полномочий президента. Во-вторых, в Конституции не предполагается появление ничего подобного «диктатуре пролетариата», за которую «всегда выступали» коммунисты, отметил также Путин.

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«То, что позиции президента России Владимира Путина и КПРФ по поправкам к Конституции различаются, логично: речь идёт об общественно-политических силах, по-разному, причём принципиально по-разному, видящих будущее нашей страны.

Говоря о критике со стороны КПРФ в вопросе о поправках, Владимир Путин сделал акцент на тезисе КПРФ о «президентской диктатуре» и «усилении олигархического правления». Слова «диктатура», однако, в заявлении КПРФ я не нашёл — там говорится о «президентском самовластии» и «диктате». Это важный смысловой нюанс, но — не главный. Главное же заключается в том, что, судя по тексту заявления, КПРФ считает, что поправки недостаточны, что они не делают Россию справедливым государством. Думаю, что, действительно, это главное, а как идёт утверждение председателя правительства и назначение министров — это второй вопрос. Народу важно, чтобы министры работали на его благо, и всё.

Вести историко-правовой спор по поводу Конституции СССР 1977 года не имеет смысла. Отмечу, однако, что «диктатуры КПСС» в ней точно не закреплялось. А вот то, что, когда КПСС перестала быть «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы», страна развалилась, знают все. Кстати говоря, в пресловутой шестой статье ещё было записано, что «КПСС существует для народа и служит народу». Об этом редко сегодня вспоминают, а зря.

В процессе подготовки поправок к Конституции многие предложения КПРФ, направленные на уход с дискредитировавшего себя и у нас, и в мире в целом капиталистического пути, на улучшение положения трудящихся, были отклонены. Чего же власть хочет от неё? Поддержки?

Соглашусь с КПРФ и в том, что голосование 1 июля не стыкуется с избирательным законодательством нашей страны, а это, как и всякий отход от закона, плохо.