Киев, 15 июня, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Украинский экономист Александр Охрименко в своем комментарии сегодня, 15 июня, объяснил, как связаны «карантинные» действия центральной власти в Киеве с получением транша от МВФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Западные подачки

Эксперт, в частности, напоминает, что еще в марте Зеленский рассказывал, что Украине выдадут $50 млрд на борьбу с коронавирусом, потом начал говорить о $10 млрд, потом о $5 млрд, а теперь выдали всего $2 млрд.

«Как только деньги получили, сразу риторика и действия команды Зеленского поменялись. Теперь в условиях, когда количество заболевших коронавирусом за один день фактически бьет рекорды, — начинают рассказывать, что это все нестрашно, что это просто так считают, что все «хорошо и замечательно». Карантин медленно отменяют, хотя его не нужно было вообще вводить, потому что количество заболевших никак не тянет на эпидемию, а экономику уничтожили круто», — подчеркивает специалист.

Охрименко считает, что у нынешней власти была надежда «выбить» у МВФ $50 млрд на обеспечение жёсткого карантина, но план в итоге не сработал.

«Ради этого они убили экономику… из расчета, что $50 млрд можно было бы шикарно «распилить». А теперь придется «делить» смешные $2 млрд», — отмечает эксперт.

«В этом и есть вся глупость украинской власти. Они своими руками нанесли вред экономике Украины, а теперь будут рассказывать, что они не знали и думали, что все будет хорошо… И вообще, они хотели обмануть МВФ, но не получилось, а получился экономический кризис», — резюмировал Охрименко.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной и сразу же отправил в Киев первый транш размером $2,1 млрд. Вместе с тем Фонд резко повысил прогноз падения экономики Украины до 8,2% с ранее предполагавшихся 7,7%.

По официальным данным, на Украине в течение последних пяти дней регистрируется количество подтвержденных заболеваний на уровне более 650 случаев, что значительно превышает предыдущие пиковые показатели.